Köpeğine otomobil çarpan gencin gözyaşları

Kaza D-100 karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Rus vatandaşı Nikita Mordovsev köpeği "Duman " ile birlikte gezmeye çıkmıştı. Duman bir anda sahibinin yanından uzaklaşarak D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan köpeğe çarptı.

VETERİNERE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Köpeğine arabanın çarptığını gören genç koşarak olay yerine geldi. Aracından inen sürücü ve genç yerde yatan köpeği kucağına alarak veterinere götürmek için araca doğru yöneldi. Aracın kapısını açtıklarında köpeğin öldüğü anlaşıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

13 yaşındaki Nikita, 2 yıldır baktığı köpeğin yerde hareketsiz halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç, köpeğinin başında dakikalarca ağladı. Olaya şahit olan sürücü ve çevredekiler de büyük üzüntü yaşadı. Köpeğin üzeri gazete konularak kapatılırken vatandaşlar gencin başını okşayarak teselli etmeye çalıştı.

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belediye ekipleri ölen köpeği kaldırmak için olay yerine geldi. Bir vatandaş gencin o anı görmemesi için köpeğin yanından uzaklaştırarak aracına bindirdi. Ekipler köpeği yol üzerinden kaldırdı.

"BİR ANDA YOLA ÇIKTI"

Bir görgü tanığı "Köpek bir anda akan trafik içinde yola fırladı. Sahibi de onu yanına çağırdı. Bu sırada araç önüne çıkan köpeğe çarptı" diye konuştu. Ölen köpeğin kaldırılmasının ardından aracın sürücüsü Tevetoğlu, genci kaza yerinden aracına alarak evine bıraktı.





































