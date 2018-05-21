yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KUTU - KARANLIK ODA HİKAYELERİ

Nobel ödüllü Alman romancı Günter Grass’ın büyük tartışmalar yaratan Soğanı Soyarken adlı yaşamöyküsünün devamı niteliğindeki Kutu, aynı zamanda deneysel bir kurmaca...

Kutu - Karanlık Oda Hikayeleri

Günter Grass

Çev.: Levent Konca

Everest Yay.

S.: 180

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ACI BİR BAŞLANGIÇ BU

Arzunun, gücün ve suçluluk duygusunun yaşamlarımız üstündeki etkisini gözler önüne seren, sürükleyici bir roman...

Acı Bir Başlangıç Bu

Javier Marias

Çev.: Seda Ersavcı

Yapı Kredi Yay.

S.: 448

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SONSUZ KULE

Okurlarını çocuk ya da yetişkin olarak ayırmaması, coşkun hayal gücü ve unutulmaz metaforlarıyla Alice Harikalar Diyarında ve Küçük Prens gibi eserleri hatırlatan Sonsuz Kule, Arjantin edebiyatının “on yıllardır en iyi gizlenen sırrı” olarak gösterilen Silvina Ocampo’nun büyülü, benzersiz yazını ile tanıştırıyor okurlarını.

Sonsuz Kule

Silvina Ocampo

Çev.: Fulya Özlem

Nebula Yay.

S.: 80

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HİSSEDİLEN ZAMAN

Zaman konusuna sadece bilimsel açıdan değil, psikolojik açıdan da yaklaşan Wittmann, okurlara biraz yavaşlayıp hayatı daha sakin bir şekilde, mevcut ânın farkına vararak yaşamanın, böylece daha tatminkâr bir hayata ulaşmanın ipuçlarını da sunuyor.

Hissedilen Zaman - Zamanı Nasıl Deneyimleriz?

Marc Wittmann

Çev.: Özde Duygu Gürkan

Metis Yay.

S.: 160

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ANDRES FAVA'NIN GÜNCESİ

Yazarın sembol ve gizem merakına ışık tuttuğu kadar kendine has mizahını da açığa çıkaran Andrés Fava’nın Güncesi, Cortázar’ın yaşam ve edebiyat yaklaşımının temellerine ilişkin benzersiz bir kaynak.

Andres Fava'nın Güncesi

Julio Cortazar

Çev.: Ayşe Nihal Akbulut

Can Yay.

S.: 112

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ZEN KAÇIKLARI

Kerouac, Gary Snyder ile dostluğundan ilhamla yazdığı bu kült romanda zihnin sır perdesini aralıyor. Gerçeğin özü Zen’de ya da bir kuş kanadının havada bıraktığı belli belirsiz izde sadece ve yaşam zor olsa bile, görkemli yine de...

Zen Kaçıkları

Jack Kerouac

Çev.: Nevzat Erkmen

Siren Yay.

S.: 256

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SİS

İspanyol edebiyatının dev yazarı Miguel De Unamuno’nun başyapıtlarından olan Sis, 1914 yılında yayımlandığında hem varoluşçu içeriği hem de anlatım tekniği ile büyük ilgi çekmiş; daha sonraları felsefede Sartre, Heidegger; edebiyatta Borges, Calvino gibi yazarların yapıtlarıyla zenginleşecek bir geleneğin ilk örneklerinden biri olmuştur.

Unamuno’nun artık bir dünya klasiği haline gelmiş bu eserini Gökhan Aksay İspanyolca aslından çevirdi .



Sis

Miguel De Unamuno

Çev.: Gökhan Aksay

Olvido Yay.

S.: 210

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HİÇBİR FİKRİMİZ YOK

Bu kitapta evrenin en büyük gizemlerini keşfedecek, neden bazı şeylerin gizemini hâlâ koruduğunu anlayacak ve zeki insanların bazı cevaplara ulaşmak için neler yaptığını öğreneceksiniz. Kuarklardan nötrinolara, kütle çekimsel dalgalardan patlayan kara deliklere kadar her şey aydınlatılmak üzere sizi bekliyor.

Hiçbir Fikrimiz Yok

Daniel Whiteson, Jorge Cham

Çev.: Alpay Pala

İndigo Yay.

S.: 396

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ALLAH SENDEN RAZI OLSUN DR. KEVORKIAN

Neil Gaiman'ın önsözüyle Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian, kim olduğumuz, ne için yaşadığımız ve hepsinin sonunda ne kadar önem taşıdığımıza dair Vonnegut'ın her zamanki keskin mizahıyla kaleme aldığı enfes bir anlatı.

Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian

Kurt Vonnegut

Çev.: Eda Nur Timur

April Yay.

S.: 64

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MÜMKÜN ÜTOPYA

Mümkün Ütopya yaşanılabilir bir toplum için yeni seçenekler, davranışlar ve sonuçlar doğuracak yeni uygulamalar üzerine bir çalışma...

Mümkün Ütopya

Michael Albert

Çev.: Barış Baysal

Kolektif Kitap

S.: 304

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Damla Karakuş

[email protected]