yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KUTU - KARANLIK ODA HİKAYELERİ
Nobel ödüllü Alman romancı Günter Grass’ın büyük tartışmalar yaratan Soğanı Soyarken adlı yaşamöyküsünün devamı niteliğindeki Kutu, aynı zamanda deneysel bir kurmaca...
Kutu - Karanlık Oda Hikayeleri
Günter Grass
Çev.: Levent Konca
Everest Yay.
S.: 180
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ACI BİR BAŞLANGIÇ BU
Arzunun, gücün ve suçluluk duygusunun yaşamlarımız üstündeki etkisini gözler önüne seren, sürükleyici bir roman...
Acı Bir Başlangıç Bu
Javier Marias
Çev.: Seda Ersavcı
Yapı Kredi Yay.
S.: 448
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SONSUZ KULE
Okurlarını çocuk ya da yetişkin olarak ayırmaması, coşkun hayal gücü ve unutulmaz metaforlarıyla Alice Harikalar Diyarında ve Küçük Prens gibi eserleri hatırlatan Sonsuz Kule, Arjantin edebiyatının “on yıllardır en iyi gizlenen sırrı” olarak gösterilen Silvina Ocampo’nun büyülü, benzersiz yazını ile tanıştırıyor okurlarını.
Sonsuz Kule
Silvina Ocampo
Çev.: Fulya Özlem
Nebula Yay.
S.: 80
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HİSSEDİLEN ZAMAN
Zaman konusuna sadece bilimsel açıdan değil, psikolojik açıdan da yaklaşan Wittmann, okurlara biraz yavaşlayıp hayatı daha sakin bir şekilde, mevcut ânın farkına vararak yaşamanın, böylece daha tatminkâr bir hayata ulaşmanın ipuçlarını da sunuyor.
Hissedilen Zaman - Zamanı Nasıl Deneyimleriz?
Marc Wittmann
Çev.: Özde Duygu Gürkan
Metis Yay.
S.: 160
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ANDRES FAVA'NIN GÜNCESİ
Yazarın sembol ve gizem merakına ışık tuttuğu kadar kendine has mizahını da açığa çıkaran Andrés Fava’nın Güncesi, Cortázar’ın yaşam ve edebiyat yaklaşımının temellerine ilişkin benzersiz bir kaynak.
Andres Fava'nın Güncesi
Julio Cortazar
Çev.: Ayşe Nihal Akbulut
Can Yay.
S.: 112
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ZEN KAÇIKLARI
Kerouac, Gary Snyder ile dostluğundan ilhamla yazdığı bu kült romanda zihnin sır perdesini aralıyor. Gerçeğin özü Zen’de ya da bir kuş kanadının havada bıraktığı belli belirsiz izde sadece ve yaşam zor olsa bile, görkemli yine de...
Zen Kaçıkları
Jack Kerouac
Çev.: Nevzat Erkmen
Siren Yay.
S.: 256
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SİS
İspanyol edebiyatının dev yazarı Miguel De Unamuno’nun başyapıtlarından olan Sis, 1914 yılında yayımlandığında hem varoluşçu içeriği hem de anlatım tekniği ile büyük ilgi çekmiş; daha sonraları felsefede Sartre, Heidegger; edebiyatta Borges, Calvino gibi yazarların yapıtlarıyla zenginleşecek bir geleneğin ilk örneklerinden biri olmuştur.
Unamuno’nun artık bir dünya klasiği haline gelmiş bu eserini Gökhan Aksay İspanyolca aslından çevirdi .
Sis
Miguel De Unamuno
Çev.: Gökhan Aksay
Olvido Yay.
S.: 210
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HİÇBİR FİKRİMİZ YOK
Bu kitapta evrenin en büyük gizemlerini keşfedecek, neden bazı şeylerin gizemini hâlâ koruduğunu anlayacak ve zeki insanların bazı cevaplara ulaşmak için neler yaptığını öğreneceksiniz. Kuarklardan nötrinolara, kütle çekimsel dalgalardan patlayan kara deliklere kadar her şey aydınlatılmak üzere sizi bekliyor.
Hiçbir Fikrimiz Yok
Daniel Whiteson, Jorge Cham
Çev.: Alpay Pala
İndigo Yay.
S.: 396
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ALLAH SENDEN RAZI OLSUN DR. KEVORKIAN
Neil Gaiman'ın önsözüyle Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian, kim olduğumuz, ne için yaşadığımız ve hepsinin sonunda ne kadar önem taşıdığımıza dair Vonnegut'ın her zamanki keskin mizahıyla kaleme aldığı enfes bir anlatı.
Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian
Kurt Vonnegut
Çev.: Eda Nur Timur
April Yay.
S.: 64
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MÜMKÜN ÜTOPYA
Mümkün Ütopya yaşanılabilir bir toplum için yeni seçenekler, davranışlar ve sonuçlar doğuracak yeni uygulamalar üzerine bir çalışma...
Mümkün Ütopya
Michael Albert
Çev.: Barış Baysal
Kolektif Kitap
S.: 304
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Damla Karakuş