Akdeniz'de 6 bin göçmen kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, cuma, cumartesi ve pazar günü düzenlenen, bazı insani yardım kuruluşlarının da katıldığı operasyonlarda Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan orta kısmında 6 binden fazla göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

7 GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Operasyon sırasında boğularak ölen, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 göçmenin de cesedine ulaşıldığını aktaran Açık Deniz Göçmen Yardım İstasyonu (MOAS), insan kaçakçılarına ait botlarda bulunan ve sahil güvenlik botlarına geçmeyi bekleyen yaklaşık bin göçmene de can yeleği dağıttıklarını kaydetti. Yerel basında, göçmenlerin Afrika'nın farklı ülkeleri ile Suriye, Pakistan, Bangladeş gibi diğer ülkelerden geldiği bilgisi yer aldı.