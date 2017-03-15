Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapandı

Yoğun kar yağışı, Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile yoldan çıkan büyük araçlar nedeniyle ulaşım durdu. Hasanzahir ve Kaymakçı rampalarında yolun tekrar trafiğe açılması için Karayollarına bağlı ekipler saatlerce çalışma yaptı.

UZUN ARAÇ KONVOYLARI OLUŞTU

Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç konvoyları oluştu. Her iki karayolunda da tedbir alan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyardı. Uzayan araç kuyrukları nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarında bulunan park alanlarına çekti.

Uzun süredir yolda bekleme yapan sürücüler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol ulaşıma açılınca rahat nefes aldılar. Kentte kar yağışı aralıksız devam ederken, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.





