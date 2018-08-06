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Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

29 Ekim'de hizmete girecek Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmaların yüzde 94'ü tamamlandı.

DHA | 06.08.2018 - 16:18..
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Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 94'ü tamamlandı. Son durumu havadan görüntülenen havalimanının faaliyete geçmesi için 'Geçici Kabul Başvurusu' Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne yapıldı.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar görüntülendi VİDEO

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI

Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabı 29 Ekim'de hizmete açılacak olan havalimanın şu ana kadar yüzde 94'lük bölümü tamamlandı.

29 Ekim'de gerçekleşecek açılış için yürütülen çalışmaları havadan görüntülendi. Yaklaşık 32 bin kişinin görev yaptığı şantiyede çalışmaların planlandığı gibi ilerlediği belirtildi.

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