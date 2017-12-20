Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmada, Tatvan'ın Güreşçi köyü Taşdemir mezrası Şaştık Tepe mevkisinde, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı düzeneği tuzaklandığı bilgisi alındı.

BASMA DÜZENEKLİ PATLAYICI

İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu mevkide 19 Aralık'ta gerçekleştirilen arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 25'er kilogramlık teneke içerisine gizlenmiş mazot, amonyum nitrat karışımı ve pil bloğu ile hazırlanmış basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı düzenekleri İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha timi tarafından kontrolü şekilde yerinde imha edildi.