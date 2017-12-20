taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.858
USD
3,8350
EURO
4,5439
ALTIN
155,96
PETR
63,8100

Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı bulundu.

AA | 20.12.2017 - 12:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmada, Tatvan'ın Güreşçi köyü Taşdemir mezrası Şaştık Tepe mevkisinde, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı düzeneği tuzaklandığı bilgisi alındı.

BASMA DÜZENEKLİ PATLAYICI

İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu mevkide 19 Aralık'ta gerçekleştirilen arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 25'er kilogramlık teneke içerisine gizlenmiş mazot, amonyum nitrat karışımı ve pil bloğu ile hazırlanmış basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı düzenekleri İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha timi tarafından kontrolü şekilde yerinde imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Marmaris'te geri dönüşüm ve çöp kutularını parçaladılar
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi ve Datça karayolunda orman yollarındaki geri dönüşüm ve çöp kutuları parçalandı, içi boşaltıldı.
PKK’nın hain planı engellendi
Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarınca eylem yapmak amacıyla kazıldığı belirlenen tüneller bulundu.
Sokakta terk edilmiş bebek bulundu
Sivas'ta tedavi altına alınan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi
Dekorasyon dünyası sürekli olarak değişse de şark köşeleri popülerliğini yitirmiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

440
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

119
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

146
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

147
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

112
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

90
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM