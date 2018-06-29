İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat %5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında %64,9 iken, 2018 Mayıs ayında %64,8'e geriledi.

İHRACAT BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %0,3 artarken ithalat %1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,2, ithalat %3,1 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 19,3 ARTTI

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında %45 iken, 2018 Mayıs ayında %50,9 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN ÜLKE ALMANYA

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mayıs ayında 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile İngiltere izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 11,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,2’dir.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,2’dir. Mayıs ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %41,8’dir.