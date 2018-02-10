YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri adım adım Afrin merkezine ilerlerken, teröristler bölgede sıkışmış bir durumda.

HER GÜN ONLARCA TERÖRİST GÖMÜLÜYOR

Amerika'nın desteğiyle bölgeyi işgal altına alan terörist, Zeytin Dalı Harekatı'yla etkisiz hale getirilirken, geçiş töreni eşliğinde gerçekleştirilen cenaze törenleri, her gün düzinelerle gerçekleşiyor.

KIZIL YILDIZ'LA GÖMÜLDÜLER

Bugün 14 terörist için daha Afrin'de tören düzenlendi. Tabutların üzerindeki paçavralar ise dikkat çekti. Komünizmin simgesi Kızıl Yıldız'a sarılan teröristler gömülmek üzere toplu mezarlara götürüldüler.

KIZIL YILDIZ NEDİR