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Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek

Milli Eğitim Bakanı (MEB), Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenliğin devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 09:48..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB), Prof. Dr. Ziya Selçuk, tartışılan sözleşmeli öğretmenlik hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenliğe devam edeceklerini söylerken, aynı zamanda mülakatlarda iyileştirme yapacaklarını ifade etti.

"UYGULAMA SONA ERMEYECEK"

Bakan Ziya Selçuk, "60 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Şu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. Sözleşmeli öğretmenlik yokken belli bölgelerde öğretmen bulmakta zorlandık. Kadrolu öğretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orası boşalıyordu. Çocuklarımız öğretmensiz kalıyordu. Önceliğimiz çocukların eğitim hakkı. Çocuklarımızın eğitim hakkını, öğretmenimi de mağdur etmeden nasıl iyileştirebiliriz diye bakıyoruz. O nedenle 6 seneyi 4’e indiriyoruz. Tümüyle kalkması gibi bir seçenek yok" dedi.

Sözleşmeli öğretmenlik devam edecek

MÜLAKATTA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Ziya Selçuk, "Mülakatla ilgili bir değişiklik yok şu anda. Bu kamuya alımlarda genel bir karar, sadece öğretmenlerimize yönelik değil. Ancak talepler doğrultusunda farklı tedbirler alacağız" diye konuştu.

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