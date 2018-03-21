Fed, faizi 25 baz puan artırdı

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Aykut Kocaman'ın bireyselliği bırakmasını istediği Valbuena, tecrübeli teknik direktöre "Yıllardır oynadığım bir futbol tarzı var. Valbuena olduysam böyle oldum." dedi.

Valbuena'dan Kocaman'a: Benim bir oyun tarzım var

Bahamalar'da kameraya yansıyan görüntülerde kayalıkların üzerinde olan bir adam büyük bir dalganın gelmesiyle denize düştü.

Türkiye'nin en gözde tatil lokasyonlarından Bodrum'da dalgıçlar dip temizliği yaptı 311 kilo çöp çıkardı.

Sezon sonu daha büyük bir kulübe transfer olmak istediğini söyleyen Emre Can'a, Liverpool'un taraftar grubu tepki gösterdi.

32 ülkede yapılan araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kişiden 7'si evden çalışmak istiyor.

1 Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

2 Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi.

3 Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

4 15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi Aydın Doğan, Doğan Medya'da yuvalanmış bir grup eski tüfek romantik solcunun kurbanı oldu, kötü bir muhalefet sergiledi ve medyadan çekilmek zorunda kaldı.

5 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

6 Doğan Medya'da topun ağzındaki ilk isimler Demirören'in, Doğan Medya'yı satın almasıyla birlikte Hürriyet ve diğer kurumlarda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.