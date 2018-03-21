Fed, faizi 25 baz puan artırdı

ABD merkez bankası Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısını sonuçlandırdı.
FAİZ YÜKSELTİLDİ
Fed politika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti.
KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM
Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan hemen önce 3.92 seviyelerine kadar geriledi.