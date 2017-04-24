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Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turu tamamlandı. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir grup ise sokaklara akın etti.

24.04.2017 - 18:24
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Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turu sonrası sokaklar karıştı. AB ve göçmen karşıtı politikalarıyla tananına aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in 2. tura çıkmasına tepki büyük.

SEÇİM SONRASI SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Gösteriler sırasında bazı mağazaların camları kırıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

POLİSLERLE ÇATIŞTILAR

Kendilerini "faşizm karşıtı" olarak niteleyen gruplar sokağa inerek polislerle çatıştı. Göstericilerin meydanın ortasındaki heykelin çitlerini çıkarıp, güvenlik güçlerine şişe ve yanıcı maddeler atması üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandı.

Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

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