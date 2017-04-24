Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Kuzey Kore, ABD'yi, Kore Yarımadası çevresinde askeri varlığını göstermek üzere bölgeye sevk ettiği uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

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Gamze Özçelik'ten tesettürlü paylaşım

Tesettüre girdiği için eleştirilerin hedefi olan Gamze Özçelik, "Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış" dedi.