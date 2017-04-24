Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turu sonrası sokaklar karıştı. AB ve göçmen karşıtı politikalarıyla tananına aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in 2. tura çıkmasına tepki büyük.
SEÇİM SONRASI SOKAĞA DÖKÜLDÜLER
Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Gösteriler sırasında bazı mağazaların camları kırıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
POLİSLERLE ÇATIŞTILAR
Kendilerini "faşizm karşıtı" olarak niteleyen gruplar sokağa inerek polislerle çatıştı. Göstericilerin meydanın ortasındaki heykelin çitlerini çıkarıp, güvenlik güçlerine şişe ve yanıcı maddeler atması üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandı.