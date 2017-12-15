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Van'da terör operasyonu

Van’ın Çatak ilçesinde karlı dağları didik didik arayan Mehmetçik, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesine büyük darbe vurdu.

İHA | 15.12.2017 - 10:38..
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Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış tertiplenmesini engellemek ve tespit etmek maksadıyla 14 Aralık 2017 günü Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu (2017-101) yapıldığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, “Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bilgi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bilgi ve Üçüzler mahalleleri kırsal alanında icra edilen operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyeti esnasında bir mağara tespit edildi. Mağarada 50 kilogram un, 50 kilogram şeker, 18 litre yemeklik sıvı yağ, 2 adet küçük tüp, 1 adet erkek iç çamaşırı, 2,5 litre silah bakım yağı, 25 metre ince kablo, 2 adet kamuflajlı ve folyolu şemsiye, 10 paket makarna, 20 paket hazır çorba, 5 kutu ton balığı, 1 kilogram salça, 1 adet 50 litrelik jelikan bidon, 1 adet çakmak gazı, 2 adet küçük tüp başlığı, 1 adet 1,5 litrelik matara, 1 adet çikolata, 1 adet sırt çantası, 1 litre pekmez, 1 kilogram gübre ve çok miktarda yaşam malzemesi (bardak, tencere, süzgeç vs.) ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.” denildi.

Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

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