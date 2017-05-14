taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

Fransa polisi, küresel siber saldırıdan ilk verilere göre onlarca ülkeden 75 binden fazla bilgisayarın etkilendiğini bildirdi.

14.05.2017 - 00:43
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Fransa polis yetkililerinin Fransız basınına yaptığı açıklamada, siber saldırının aralarında Rusya bankaları, İngiltere hastaneleri ve Avrupa otomobil fabrikaları da olmak üzere pek çok yeri etkilediği belirtildi.

Fransız polisi Siber Suçla Mücadele Ofisi Başkan Yardımcısı Valerie Maldonado, şu ana kadar 75 bin olarak ifade edilen etkilenen bilgisayar sayısının ilerleyen günlerde önemli miktarda artabileceğini ifade etti.

"WannaCry" adı kullanılarak yapılan siber saldırının ABD Ulusal Güvenlik Ajansından (NSA) çalınan yazılımlardan faydalanılarak gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Saldırı sırasında, bilgisayara yeniden erişim sağlanabilmesi için 300-600 ABD doları arası para isteniyor.

Bir yazılım şirketinin verdiği bilgiye göre, saldırı başta Rusya, Ukrayna ve Tayvan olmak üzere toplam 99 ülkede meydana geldi.

Dünyanın pek çok ülkesinden saldırı haberleri gelirken şu ana kadar saldırının en yıkıcı etkisi ise İngiltere'deki hastaneler ve polikliniklerde gerçekleşti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye İran sınırına da duvar örecek

Türkiye İran sınırına da duvar örecek

33
Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

Ambulans uçak 15 yaşındaki Elife için havalandı

10
Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 5 yıl hapis cezası

Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 5 yıl hapis cezası

0
99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

0
Amasya'da sulama kavgası can aldı: 2 ölü

Amasya'da sulama kavgası can aldı: 2 ölü

1
Yunanistan'da tren kazası

Yunanistan'da tren kazası

1
Emniyetten Anneler Günü klibi

Emniyetten Anneler Günü klibi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM