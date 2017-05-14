99 ülkeyi etkileyen küresel siber saldırının bilançosu

Fransa polis yetkililerinin Fransız basınına yaptığı açıklamada, siber saldırının aralarında Rusya bankaları, İngiltere hastaneleri ve Avrupa otomobil fabrikaları da olmak üzere pek çok yeri etkilediği belirtildi.

Fransız polisi Siber Suçla Mücadele Ofisi Başkan Yardımcısı Valerie Maldonado, şu ana kadar 75 bin olarak ifade edilen etkilenen bilgisayar sayısının ilerleyen günlerde önemli miktarda artabileceğini ifade etti.

"WannaCry" adı kullanılarak yapılan siber saldırının ABD Ulusal Güvenlik Ajansından (NSA) çalınan yazılımlardan faydalanılarak gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Saldırı sırasında, bilgisayara yeniden erişim sağlanabilmesi için 300-600 ABD doları arası para isteniyor.

Bir yazılım şirketinin verdiği bilgiye göre, saldırı başta Rusya, Ukrayna ve Tayvan olmak üzere toplam 99 ülkede meydana geldi.

Dünyanın pek çok ülkesinden saldırı haberleri gelirken şu ana kadar saldırının en yıkıcı etkisi ise İngiltere'deki hastaneler ve polikliniklerde gerçekleşti.