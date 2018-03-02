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99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü rekor kırdı

Avustralya'nın Queesnland eyaletinde 99 yaşında bir yüzücü 50 metrelik serbest yüzme stilinde bir dünya rekoru kırdı.

İHA | 02.03.2018 - 21:20..
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Avustralya’nın Queensland şehrinde düzenlenen Commonwealth Oyunları denemelerinde 100-104 yaş kategorisinde katılan George Corones, Gold Coast Aquatic Center’da 56.12 saniyeyle yeni bir dünya rekoru kırdı. Nisan ayında 100 yaşına gireceği için 4-15 Nisan’da arası gerçekleştirilecek oyunlara kayıt yaptırmaya uygun bulunan Corones, sonuca çok sevindiğini söyledi.

99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü rekor kırdı

"BENİM İÇİN ÇOK DENGELİ BİR YÜZMEYDİ"

Corones yaptığı açıklamada, "Benim için çok dengeli bir yüzmeydi, sonunda elimi havuz duvarına çok sert bir şekilde vurmaya hazırdım" dedi.

"80 YAŞINDAN SONRA YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI"

Avustralya’nın Qeensland eyaletinin başkenti Brisbane’de yaşayan Corones, gençliğinde yüzmeye çok düşkün olduğunu, 80 yaşında tekrar yüzmeye başladığını belirtti. Corones, "Yüzmeyi 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla bıraktım ve emekli olana ek hiç yüzmedim. Daha sonra egzersiz yapmak için tekrar yüzmeye başladım" dedi.

99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü rekor kırdı



99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü rekor kırdı

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