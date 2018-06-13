haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

AMOK KOŞUCUSU

Amok Koşucusu, doktor olarak yardıma ihtiyaç duyan bir insana el uzatmanın vicdani yükümlülüğüyle kendi karmaşık duyguları arasında sıkışıp kalan bir adamın hikâyesidir...

Amok Koşucusu

Stefan Zweig

Çev.: Nafer Ermiş

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 64

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İNSAN OLMAK

Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar".

İnsan Olmak

Engin Geçtan

Metis Yay.

S.: 184

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YABANCI

Yabancı, büyüleyici gücünü, içinde barındırdığı trajedi duygusuna borçlu: Bir türlü ele geçirilemeyen anlamın sürekli aranması, bilinç ile toplumsal dünya arasındaki çatışma...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

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SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. "Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergah Yay.

S.: 400

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KÖRLÜK

Körlük, ürkütücü bir roman, beklenmedik bir felaketi yaşayan bir toplumun nasıl çöktüğünün, nasıl bencilleştiğinin ve değer yargılarını yitirdiğinin hikâyesi. Konusunun ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı.



Körlük

Jose Saramago

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 336

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100 ŞATOLU ÇOCUK

Kitap, yetimhanede büyüyen bir çocuğun rengârenk hayallerine ortak ediyor. Sanatın sağaltıcı gücünden dış görünüşe, toplumsal yıkımlardan bellek mekânlarına birçok önemli temayı ustaca işleyen roman, zengin alt okumalarıyla dikkati çekiyor. Yalın ve etkili anlatımıyla yalnız bir çocuğun özlemlerini duyumsatan yazar, sımsıcak bir dostluk hikâyesine davet ediyor.

100 Şatolu Çocuk

Angela Nanetti

Çev.: Nilüfer Uğur Dalay

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NEFESİNİ TUT

Amy Stevenson, sıradan bir yaşamı ve sıradan sorunları olan bir genç kızdı. Ama Amy'nin bir sırrı vardı, onu kendi vücudunda bir mahkûma dönüştürecek kadar tehlikeli bir sır. Bilinci ve kâbusları arasında sıkışıp kalmış olan Amy, on beş yıldır birilerinin onu kurtarmasını ve yaşadığı korkunç saldırının sorumlusunu bulmasını bekliyordu.

Nefesini Tut

Holly Seddon

Çev.: Özge Küskün

Yabancı Yay.

S.: 448

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TANRI OLMAK ZOR İŞ

Büyük bir değişimin kıyısında olan Arkanar Krallığı’nda halk baskı altında yaşamakta, yenilikler beşiğinde boğulmakta, okuma yazma bilenler linç edilmektedir. Bu gezegene gönderilmiş gözlemcilerden biri olan Anton da Don Rumata ismiyle bir asilzade hayatı yaşarken, bir yandan da dönemin aydınlarını kurtarmaya çalışır.



Tanrı Olmak Zor İş

Boris Strugatski, Arkadi Strugatski

Çev.: Hazal Yalın

İthaki Yay.

S.: 240

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HİÇ YOKTAN BİR EVREN

Son yıllarda bir dizi parlak kavrayış ve hayret verici keşif evreni sarstı, Lawrence Krauss da bütün bu gelişmelerin göbeğindeydi. Krauss her zamanki canlılığıyla, bu dikkat çekici hikayeyi dikkat çekici derecede anlaşılır kılmış. Zirveye tırmandığınız noktada varoluşun büyük sorusuna, "Neden hiçbir şey olmayacağına bir şey var?" sorusuna verilmiş cesur bir bilimsel cevapla karşılaşacaksınız.

Hiç Yoktan Bir Evren

Lawrence M. Krauss Krauss

Çev.: Ebru Kılıç

Aylak Kitap

S.: 248

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ANLAM ARAMA

Beşiktaş-Kadıköy vapur iskelesinden Londra’nın parklarına, meydanlarına koşan Hazal Yılmaz, çocukluğu ve olgunluğu arasındaki labirentte dolaşıyor ve bazen bilinç akışı, bazen çözümleyici bir yazma dürtüsüyle kendini izliyor. Çocukluğun kesilmiş sahnelerini hayalleriyle süslüyor.

Anlam Arama

Hazal Yılmaz

Karakarga Yay.

S.: 152

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Damla Karakuş

[email protected]