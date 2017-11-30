Suriye sınırında Afrin hazırlığı

Önceki gün düzenlenen MGK toplantısında Suriye’de çatışmasızlık ve gerilimi azaltma bölgeleri oluşturulması için girişilen İdlib’e gözlem misyonu benzeri bir uygulamanın Afrin’de de hayata geçirilmesine dair yapılan vurgunun ardından Türkiye-Suriye sınır hattına yeni birlikler sevk edildi.

Gazinatep’in Islahiye İlçesi üzerinden vagonlarla taşınan askeri araçlar arasında zırhlı personel taşıyıcılar da yer aldı. Askeri hareketlilik Afrin’in terör örgütü PYD’den arındırılmasına ilişkin hazırlık olarak değerlendirildi. Askeri araçların bir kısmı ise İdlib’de yeni çatışmasızlık noktalarının kurulmasında görevlendirilebileceği de vurgulandı.

ABD BİRLİKLERİNİ ÇEKİYOR

Öte yandan TSK’nın olası afrin operasyonu önceki YPG-ABD hattında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki kaynaklar ABD’nin Menbiç ve Kobani’deki birliklerini 2 gündür konvoylar halinde Fırat Nehri’nin doğusuna çekmeye başladığını bildirdi.