Yeni Delhi'de hava kirliliği zincirleme kazaya neden oldu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi kirli havanın olduşturduğu yoğun sis bulutu ile mücadele veriyor. Ülkenin özellikle kuzey kesimlerinde etkisini gösteren kirli hava bulutu sşis perdesi gibi kentin üstünü kapladı.

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Başkentin gündeyinde bir otobanda sis nedeniyle zincirleme kazalar meydana geldi. 13 araç birbirine girdi, trafik felç oldu. Otobanın kazalar nedeniyle kapandığı sırada yolda bulunan kazazedeler ölüm tehlikesi atlattı. Otobanda bulunan sürücü ve yayalar üstlerine gelen ve kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Hindistan'da zincirleme kaza - VİDEO

13 ÖLÜ 10 YARALI

Meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.





Puncap eyaletinin Bathinda kentinde, sabah erken saatlerde otobüs otomobile çarptı. Bir kamyonun, kazanın ardından otobüsten inenlere çarpması sonucu 9 kişi öldü.

Ferozepur bölgesinde de yoğun sis nedeniyle bir kamyonun otobüsle çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Başkent ve çevrisinde havanın giderek kötüleştiğini belirten Sisodia, tüm okulların pazar gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. "Hindustan Times" sitesinin haberine göre, Yeni Delhi yönetimi, Twitter'dan Eyalet Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia'nın mesajını paylaştı, okulların tatil edildiğini belirtti.