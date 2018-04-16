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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 55'e çıktı.

AA | 16.04.2018 - 10:28..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüphelilerin yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 55'e yükseldi.

15 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan'da FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 44'ü gözaltına alınmıştı.

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