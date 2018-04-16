FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle mücadele ediyor.

Seray Sever, üç yıldır birlikte olduğu genç sevgilisi Eray Sünbül ile önceki gün objektiflere yansıdı.

1 Türkiye mühendis ordusu kuruyor Mühendis ordusu kurmaya başlayan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçaktaki yazılımdan donanımına kadar her aşamayı milli teknolojiyle yapacak.

2 Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi G.Saray'ın Başakşehir'i konuk ettiği maçın devre arasında Arda Turan'la hakem Halil Umut Meler arasındaki konuşmaya Hasan Şaş dahil oldu. Şaş, hakemle konuşan Arda'ya sözlü saldırıda bulundu.

3 Beyaz Saray Macron'u yalanladı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD'yi Suriye'de kalmaya ikna ettik" sözlerinin ardından Beyaz Saray, "Suriye'den çekilmekte kararlıyız" açıklaması yaptı.

4 Macron: Türkler ve Rusların arasını bozduk Basın karşısında Suriye'ye yapılan saldırı ile kendi kendini öven Macron bir anda kontrolü kaybederek, "Türkler ve Rusları ayırmayı başardık" dedi.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Maltepe, Beykoz ve Üsküdar'da binlerce kişiye seslendi. Meydanlar, Erdoğan'ı dinlemek için gelenlerle doldu.

6 Cumhurbaşkanı: Putin, May ve Macron ile görüştüm Suriye'deki kimyasal silah üretim merkezlerinin vurulduğu harekattan önce May, Macron ve Putin ile görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havayı şöyle bir koklayalım istedik" dedi.