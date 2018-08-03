çok satanlar

Çok satanlarda bu hafta Oğuzhan Uğur'dan, "67", liste başındaki yerini korumaya devam ediyor. İkinci sırada ise, yine "Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı" var. Onu takip eden isim ise yeni: "El Vedud".
İşte bu haftanın çok satanları...
67
67, hakikatin göz ardı edilen kıyılarında, varoluş sancılarının tam ortasında, sahici, sarsıcı ve sürükleyici bir hikaye. Oğuzhan Uğur’dan iddialı bir ilk roman...
67
Oğuzhan Uğur
Hayykitap
S.: 128
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USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI
“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson
Butik Yay.
S.: 200
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EL VEDÛD
Bu kitapta sana ışık tutacak yollar var. Dualar, ritüeller, uygulamalar, ışık olacak yöntemler... Kalbine Allah’ı koy ve unutma: O sana şah damarından da yakın. Dua ve Sevgiyle…
El Vedûd
Tuğçe Işınsu
Feniks Kitap
S.: 320
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IKIGAI
Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.
IKIGAI
Hector Garcia , Francesc Miralles
İndigo Yay.
S.: 176
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FAHRENHEIT 451
İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...
Fahrenheit 451
Ray Bradbury
Çev.: Dost Körpe
İthaki Yay.
S.: 208
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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...
Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit
Everest Yay.
S.: 400
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PEMBE FİLİ DÜŞÜNME
Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...
Pembe Fili Düşünme
Zeynep Selvili Çarmıklı
İnkılap Yay.
S.: 208
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ÜÇ KIZ KARDEŞ
... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…
Üç Kız Kardeş
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 372
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BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR
... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.
Bazı Yollar Yalnız Yürünür
Özgür Bacaksız
Destek Yay.
S.: 144
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HİPPİ
Paulo Coelho’nun kendi yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri Hippi, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.
Hippi
Paulo Coelho
Çev.: Emrah İmre
Can Yay.
S.: 264
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Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap