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Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalafetin tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmek yerine husumetler için sarf ettiğini belirterek, "Muhalefetin bu ülkede sorosları çoktur, bunlar yurtdışı destekli" dedi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 11:21..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda

Erdoğan AK Parti  İl Başkanları Toplantısı'nda muhalefetin belirsiz ekonomik kaynaklarına dikkat çekerek, "Muhalefetin bu ülkede sorosları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli soroslar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Muhalefetin bu ülkede sorosları çoktur

"AK PARTİ'Yİ MİLLETİMİZLE KURDUK"

Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan başlıklar:

"Diktatör arayanlar bir gecede 15 vekiline siyaset mühendisliği ürünü yöntemle parti değiştirtene bakmalı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararımız milletimiz tarafından da onaylandı. MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı üzerinde önemle durmamız gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı.

Biz bir buçuk yıl daha koltuğumuzda oturabilirdik. Ama dert koltuk değil, refah huzur nasıl olacak bu.

İdealimiz seçimleri vaktinde yapmaktı. Ama şartlar bizi erken seçim çağrısını karşılıksız bırakmayacağımız bir noktaya getirdi.

AK Parti'yi milletimizle kurduk. İnşallah yeni yönetim sistemimize de milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMAYLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Güya siyaset yaptığını sananların durumunu milletim izliyor.

Biz AK Parti olarak takvimimizi belirledik, yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz.

Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananları benim milletim ibretle izliyor. Karşınızda kimin olduğu önemli değil, bunu gündeminizde tutmayın.

Önemli olan bizim milletimizle kucaklaşmamızdır. Yoğun bir çalışma ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar.

"YİNE BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Türkiye'yi BTÖ kullanarak çukurlara mahkum etmek istediler başaramadılar. Her seferinde başarısızlığa uğradılar. Türkiye'yi güney sınırları boyunca terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar, yaptığımız hamleyle bunu da bozduk.

Ellerinin ayaklarının dolaşmasından anladığımız kadarıyla tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar.

Muhalefetin bu ülkede sorosları çoktur. Bunlar yurtdışından da destekli soroslar. Bunların kim olduklarını da iyi biliyoruz. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye değil, şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetleri için sarf ediyorlar. Buradan ilan ediyorum, yine başaramayacaksınız. En büyük tezgah rabbimin onlar üstündeki oyunudur.

Tüm güçlerini şahsıma ve AK Parti'ye husumetlerini ortaya dökmek için seferber ettiler. Ama yine başaramayacaksınız."

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