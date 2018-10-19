Almanya'da bıçaklı saldırı

Bugün sabah saatlerinde Almanya'nın Kirchheim an der Weinstraße bölgesi karıştı. Bıçaklı saldırı sonucunda iki sivil ölürken, iki de polis yaralandı.

ANNE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Ölenlerin 56 yaşındaki anne ve 25 yaşındaki oğlu olduğu bildirildi.

İlk gelen bilgilere göre, kadın psikolojik sorunları olan uyuşturucu bağımlısı oğlundan şikayetçi olarak polise ihbarda bulundu.

25 yaşındaki erkek, eve gelen polislere de bıçakla saldırınca ateş açıldı.

Polis saldırganı öldürürken, ihbarcı kadın da hayatını kaybetti.

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