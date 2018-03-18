A Haber Zeytin Dalı Harekatı'nı adım adım takip etti

TSK ve ÖSO Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Teröristlerden temizlenen Afrin merkezinden görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber'de yayınlandı.

DAKİKA DAKİKA TAKİP

20 Ocak 2018 saat 17.00’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeleri dakika dakika takip eden ve Afrin'den canlı yayınlar da gerçekleştiren A Haber, bölgede yaşananları anbean okuyucularıyla paylaştı.

A Haber ekibi Afrin'de ViDEO

MUHABİRLER SAHAYA İNDİ

Muhabirlerinin de sahaya inmesiyle sınırdan ve Afrin'in içinden tüm detayları aktaran A Haber, diğer haber kanallarının aksine tüm bölgelere girerek dikkat çeken muhabirleriyle hep bir adım öndeydi.