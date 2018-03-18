taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

A Haber Zeytin Dalı Harekatı'nı adım adım takip etti

Yaşanan tüm gelişmeler, ilk görüntüler A Haber ile okuyucuya ulaştı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Gündem

2

TSK ve ÖSO Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Teröristlerden temizlenen Afrin merkezinden görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber'de yayınlandı.

DAKİKA DAKİKA TAKİP

20 Ocak 2018 saat 17.00’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeleri dakika dakika takip eden ve Afrin'den canlı yayınlar da gerçekleştiren A Haber, bölgede yaşananları anbean okuyucularıyla paylaştı.

A Haber ekibi Afrin'de ViDEO

MUHABİRLER SAHAYA İNDİ

Muhabirlerinin de sahaya inmesiyle sınırdan ve Afrin'in içinden tüm detayları aktaran A Haber, diğer haber kanallarının aksine tüm bölgelere girerek dikkat çeken muhabirleriyle hep bir adım öndeydi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de Mithat Binbaşı'nın intikamı alındı
Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamındai Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ele geçirilen Afrin'de Mehmetçik Mithat Binbaşı'yı unutmadı.
TSK'nın Afrin başarısı
Amerika, terör örgütü DEAŞ'ı Rakka'dan temizlemek için bölgede taş üstünde taş bırakmazken, TSK hiçbir sivilin canına ve malına zarar vermeden Afrin'e girdi.
Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce ısrarla "Afrin'e girmeyelim." diyordu. Afrin'in merkezine girildiği bugün ise "Biz ordumuza her zaman güvendik." açıklaması yaptı.
Ruslar eksi 7 derecede oy verdi
Ruslar kara, kışa ve soğuğa aldırış etmeden ilginç bir şekilde oy vermeye gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

65
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

149
Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Afrin'e Türk bayrağı dikildi

367
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

42
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

48
TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması

103
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM