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A News yayına başladı

Türkiye'nin dünyadaki sesi A News, yayın hayatına bugün start verdi.

03.04.2017 - 13:37
  1. Haberler
  2. Medya

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Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin sesi olup farklı bir bakış açısından gerçekleri yansıtarak doğru habercilik misyonunu yerine getirmeyi hedefleyen A News, uluslararası habercilik anlayışına yeni bir soluk getirmek için yola çıkıyor. A News yeni dünyanın yeni haber kanalı olma yolunda ilk adımlarını tecrübeli bir ekip, güçlü bir geçmişle atıyor. A News sadece Türkiye'nin değil, kısık seslerin dünyadaki sesi olacak.

A News, dünyadaki birçok kanalın söyleyemediğini söyleyen bir televizyon olma hedefini koydu. A News yerli ve milli bir İngilizce kanalı olarak tüm dünyaya merhaba diyor. Türkiye'yi tüm dünyanın anlayacağı bir dilde anlatmak için yola çıkan A News, ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde anlatıp algı operasyonlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

DÜNYA YENİ BİR SESLE TANIŞIYOR

A News, bu coğrafyanın sesini, duruşunu özünde koruyarak dünya perspektifinde yeni bir ses oluşturuyor. Haber ilkelerinden taviz vermeden, kimsenin sesi değil kimsesizlerin sesi, egemenlerin değil halkın sesi olma hedefi ile yola çıkıyor. Haklı seslerin gür çıkmasını misyon ediniyor.

A News yayına başladı

175 ÜLKEDE MUHABİR AĞI

A News, dinamik kadrosu ve Turkuaz Medya Grubu'nun tecrübesi ile yeni başlayan bir kanaldan çok öte bir içerik vadediyor. Arkasında bine yakın haberci ile yeni ama tecrübeli bir ekranı milyonlarca izleyici ile buluşturuyor. 175 ülkede, Türkiye'de 81 ilde 375 ilçede yüzlerce muhabiri ile anında sıcak haber ve gelişmeleri takibe alan A News, rakipleri arasında kısa sürede kendinden söz ettirecek potansiyele sahip.

A News'in yurtdışında, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Rusya, Belçika, Hollanda, Çin, Yunanistan, Afganistan, İran ve diğer ülkelerde muhabir ağı ile kısa sürede tüm haberlere ulaşacak güce sahip. Türkiye'de de A News, en geniş haber takip ağına sahip kanal olma hedefini taşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Trabzon gibi önemli illerde ofisleri olup 81 ilde anında canlı yayın imkanı ve muhabir ağı bulunuyor.

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