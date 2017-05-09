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AA Afrika kıtasını masaya yatırıyor

Anadolu Ajansının, Büyük Afrika Projesi 11 ülkede 50’den fazla muhabirin katkısıyla bugün okuyucularla buluşuyor.

09.05.2017 - 11:59
  1. Haberler
  2. Medya

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Büyük Afrika Projesi kapsamında 11 ülkede 50’den fazla muhabirin katkılarıyla gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın kapsamlı çalışması bugün okuyucularla buluşuyor.

Proje kapsamında Afrika kıtası ile ilgili yaklaşık 150 haber hazırlandı, binlerce fotoğraf çekildi. Çalışma, Afrika ülkelerini tanıtan haberler, infografikler ve video görüntüleri ile desteklendi.

AFRİKA'NIN FARKLI YÜZLERİ TANITILIYOR

Dünyada hakkında en çok haber yayınlanan kıtalardan biri olan Afrika, savaşlar, salgın hastalıklar, siyasi çekişmeler, askeri darbeler veya hayvan belgeselleri ile anılmakta.

Büyük Afrika Projesi ile dünyada farklı bir Afrika olduğunu ortaya koymaya çalışan AA, bu kıtadaki güzel gelişmeleri ve belki de dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen esrarengiz hayat hikayelerini masaya yatırıyor. Proje ile Afrika farklı yönleriyle ele alınırken, farklı bir Afrika algısı ortaya konuluyor.

AA Afrika kıtasını masaya yatırıyor

AFRİKALILAR YATIRIM İÇİN TÜRK İŞ ADAMLARINI BEKLİYOR

Büyük Afrika Projesi’nde Afrika’da iş yapan Türk iş adamlarının başarı öyküleri de yer alıyor. Yoğun emeklerle hazırlanan haberler ile "Türk iş adamları Afrika’da neler yapabilir, hangi alanlarda yatırım yapabilir, Afrika’da iş adamları neler yapmalı, nasıl hareket etmeli." sorularına cevap veriliyor. Projede TİKA, Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruşların Afrika’da yaptığı çalışmalar da unutulmadı. Projede, ismi bile duyulmayan bir Afrika köyünde TİKA’nın yaptığı bir faaliyet görülebiliyor.

AA'NIN AFRİKA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Anadolu Ajansı’nın “Büyük Afrika Projesi” yolculuğuna başlıyor. Her hafta farklı bir Afrika ülkesinden haber, analiz, foto haber, görüntülü haber aboneler ve okuyuculara sunulacak. 11 Afrika ülkesine ait haberler, on bir hafta boyunca yayına verilecek.

Daha sonra bu haberler bütün halinde www.aa.com.tr'de yer alacak. Bu süre zarfında Türkiye’de Afrika rüzgarı esecek. Belgesel tadındaki haberler ve görseller ile Afrika yeniden keşfedilecek.

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