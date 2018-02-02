Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen faaliyetleri takip ettiği sırada, AA muhabiri Sarp Özer'in bulunduğu bölgeye teröristlerce atılan roket ve havan topu isabet etti.

TEDAVİYE ALINDI

Patlama sırasında Özer, eline ve bacağına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.

Özer, ilk tedavisinin yapılmasının ardından olay mahallinden hızla çıkarılarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA muhabiri Özer, Afrin'deki roket saldırısında yaralandı VİDEO