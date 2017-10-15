Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın konuğu, Hintli sinema oyuncusu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'dı.

Aamir Khan 'Kim milyoner olmak ister?' Yarışmasına katıldı

İZZET ALTINMEŞE'Lİ SORUYU BİLDİ

Türkiye'deki hayranlarının sabırla beklediği ziyareti gerçekleştirdikten sonra, sosyal yardım amacıyla yarışmaya katılan Aamir Khan, 5 bin liralık soruda, Raj Kapoor'un ''Awaara Hoon'' adlı şarkısının Türkçe versiyonunu söyleyen sanatçının adı soruldu. Seyirci joker hakkını kullanan Khan, soruya "İzzet Altınmeşe" diyerek doğru cevap verdi.

Aamir Khan, İzzet Altınmeşe sorusunu bildi

125 BİN LİRALIK SORUDA BIRAKTI

125 bin liralık soruda, kelime dağarcığı en geniş olan muhabbet kuşu Oscar'ın kaç kelime konuşabildiği sorusunda tereddütte kalan Aamir Khan, "Burada kendim için yarışmıyorum, yardım için buradayım" diyerek yarışmadan çekildi ve 60 bin lira kazandı.

Aamir Khan 'Kim milyoner olmak ister' yarışmasında 60 bin lira kazandı