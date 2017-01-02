taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.763
USD
3,5350
EURO
3,7197
ALTIN
130,80
PETR
56,7300

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı

Haber, yaşam ve spor kategorisinden toplam 3 fotoğraf seçildi.

AA | 02.01.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Gündem

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. Haber kategorisinde "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek", yaşamda "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise "Şenol Güneş" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

165 BİN KİŞİ KATILDI

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 45 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 165 bin 560 kişi katıldı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı

Aralık boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" fotoğrafı 6 oy farkla birinciliği elde ederken, yaşamda Cem Genco'nun "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu", sporda ise Bülent Doruk'un "Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.

"DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI TEK YÜREK"

"Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" başlıklı fotoğrafta, Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine karşı Kısıklı'daki Millet Parkı'nda toplanan vatandaşların, ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelişleri yer alıyor.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı

"GÖZYAŞI'NIN ÇAĞRISI"

"Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu" başlıklı fotoğrafta, Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'a yardım eli uzatılmasının ardından, 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın mutluluğu objektife yansıyor.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı

ŞENOL GÜNEŞ

"Şenol Güneş" başlıklı fotoğrafta ise Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maç sonrası, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinç görülüyor.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

191
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

66
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

65
Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

91
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

230
Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

136
TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM