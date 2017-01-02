AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması sonuçları açıklandı

Ortaköy’deki ünlü gece kulübünde yaklaşık 1 yıldır garson olarak çalışan İsmail Aslan, yaşadığı anların kıyamet günü gibi olduğunu söyledi.

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Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Pek çok ünlünün de uğrak mekanı olan Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan hain saldırı Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu..