AA'ya çalışan serbest haberci Afrin'de yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun YPG/PKK-DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekatı takip ederek AA'ya serbest habercilik hizmeti veren Halebi'nin bulunduğu bölgede mayın patladı.
Sırtına ve eline isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Halebi, ilk müdahalesinin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
AA muhabirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
7 Şubat'ta Afrin'de yaralanan AA serbest muhabiri Velid Reşit'in de tedavisi sürüyor.
AA kıdemli muhabiri Sarp Özer de aynı bölgede roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralanmıştı.