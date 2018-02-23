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AA'ya çalışan serbest haberci Afrin'de yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı haberleri için AA'ya hizmet veren serbest muhabir Ali Halebi, Afrin'de yakınında bir mayının patlaması nedeniyle sırtından ve elinden yaralandı.

AA | 23.02.2018 - 16:12..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun YPG/PKK-DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekatı takip ederek AA'ya serbest habercilik hizmeti veren Halebi'nin bulunduğu bölgede mayın patladı.

Sırtına ve eline isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Halebi, ilk müdahalesinin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

AA muhabirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

7 Şubat'ta Afrin'de yaralanan AA serbest muhabiri Velid Reşit'in de tedavisi sürüyor.

AA kıdemli muhabiri Sarp Özer de aynı bölgede roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralanmıştı.



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