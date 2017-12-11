AB, 700 milyon euroluk proje hazırladı

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını belirtiyor.

YENİ YARDIM PROGRAMI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için toplam 700 milyon avro bütçeli 2 insani yardım programına onay verildiğini açıkladı.

AB, SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMİYOR

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN SIĞINMACILARA HARCADIĞI PARA

Türkiye'de 3,5 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 25 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.