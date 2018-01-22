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AB, Afrin operasyonuna karşı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'ndan son derece endişe duyduğunu söyledi.

AA | 22.01.2018 - 19:24..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den YPG'li teröristleri temizlemek için büyük bir operasyona başladı. Türkiye'nin operasyona başlamasıyla birlikte ise Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'dan tepkiler geldi.

AB, ENDİŞELİYMİŞ

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi bölgeden silmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na Avrupa Birliği de karşı çıktı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyduğunu bildirdi.

AB, Afrin operasyonuna karşı

"OPERASYON CENEVRE GÖRÜŞMELERİNİ OLUMSUZ ETKİLER"

Mogherini iki nedenden dolayı operasyondan endişe duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DEAŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

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