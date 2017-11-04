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AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Arakan'da yapılan katliamla ilgili sessizliğini bozan AB, katliamı tanımlayıp etnik temizlik dedi.

04.11.2017 - 18:53
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AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

Sığınmacıların durumlarını incelemek üzere Bangladeş'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Euronews televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Stylianides, Myanmar hükümetinin bütün vatandaşların haklarına saygı göstermeye "ikna edilmesi" gerektiğini söyledi.

"TEK TANIMLAMA ETNİK TEMİZLİK"

Myanmar'da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ciddi şekilde yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Stylianides, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir." ifadesini kullandı.

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR KATLEDİLDİ

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

BANGLADEŞ'E KAÇIŞ

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.

AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

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