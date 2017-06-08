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AB askeri merkez kuruyor

Avrupa Birliği Konseyi, birliğin askeri faaliyet ve harekatlarının planlama ve yönetimini düzenleyecek merkez kurulmasını onayladı.

08.06.2017 - 23:02
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AB askeri merkez kuruyor

ASD

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 28 birlik üyesi ülkenin Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesi (MPCC) kurma kararı aldığı bildirildi.

Buna göre, AB'nin askeri yönetim merkezi olarak faaliyet gösterecek MPCC, halihazırda AB tarafından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Somali'de yürütülen askeri eğitim görevlerini idare edecek.

SİYASİ VE GÜVENLİK KOMİTESİNE BAĞLI OLACAK

AB'nin kriz yönetim kabiliyetini geliştirmesi planlanan merkez, ilk etapta 25 kişiyle kurulacak. Merkez, idari olarak AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan Siyasi ve Güvenlik Komitesine bağlı olacak.

"AVRUPA'NIN SAVUNMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulması kararının Avrupa'nın savunması açısından "büyük önem taşıdığını" belirtti.

Mogherini, "Bu merkez, AB misyonlarının daha verimli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak. Barış ve güvenliği güvence altına almak için müttefik ülkelerin askerlerinin eğitilmesine katkıda bulunacak. Bu sadece müttefik ülkeler için değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için çok önemli bir karar." dedi.

İNGİLTERE AB ORDUSUNA KARŞI

AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere, Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulmasına karşı çıkıyordu. AB ordusunun kurulması fikrine karşı çıkan İngiltere'nin, yeni merkeze "askeri karargah" adı verilmemesi koşuluyla onay verdiği ifade ediliyor.

1 MİLYAR AVRO HARCANACAK

Diğer yandan AB Konseyinin merkez kurulma kararını, dün AB Komisyonunun savunma stratejisini yayınlaması ve ortak savunma için yıllık yaklaşık 1 milyar avronun üzerinde bir kaynak tahsis edeceğini açıklamasının ardından onaylaması dikkati çekti.

Yeni birimin kurulmasına büyük destek veren Almanya, Fransa ve İtalya planlama ve yönetim merkezinin yetkilerinin sınırlı tutulmaması ve tüm AB misyonlarını koordine etmesi gerektiğini savunuyor.

Halihazırda AB'nin farklı merkezlerden koordine ettiği ve yürüttüğü 15 misyon ve görev bulunuyor.

Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulma kararı geçen mart ayında gerçekleşen Avrupa Birliği Dışişleri ve Savunma Bakanları Konseyi toplantısında alınmıştı.

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