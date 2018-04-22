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AB Bakanı: Avusturya ve Hollanda ırkçılığı körüklüyor

Ömer Çelik, Avusturya ve Hollanda'nın, '24 Haziran seçim kampanyalarına izin vermeyecekleri' yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 00:21..
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AB Bakanı: Avusturya ve Hollanda ırkçılığı körüklüyor

Sosyal medya hesabında “Avusturya ve Hollanda bu yaklaşımlarıyla kendi ülkelerindeki demokratik değerleri zehirliyorlar. Böyle yaparak Avrupa Birliği değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar” diyen Bakan Çelik, “Avusturya ve Hollanda sağduyulu davranmalıdır. Demokratik değerlerin zedelenmesine kapı açılırsa bunun sonu gelmez. Açılan kapıdan önce popülizm girer, sonra ırkçı siyaset meydanı ele geçirir ve en sonunda da nefret siyaseti her yere hakim olur” ifadesini kullandı.

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