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AB Bakanı Çelik'ten AKPM'nin kararına tepki

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

25.04.2017 - 15:37
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ömer çelik

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye için aldığı siyasi denetim kararını eleştiren AB Bakanı Çelik, şunları söyledi:

ADİL OLMAYAN BİR KARAR

"Yakın bir şekilde izledik bakanlık olarak. 2004'te denetimden çıkmamızdan sonra, böyle bir kararı yanlış ve haksız buluyoruz. Adil olmayan bir karar. Tartışmaların hiçbiri Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Türkiye'de işkence olduğundan, Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, tek adam rejimi olduğundan bahsediliyor. AKPM gibi bir kurumda, bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor. Adil olmayan, haksız, yanlış bir karar.

BAHSETTİKLERİ TÜRKİYE FOTOĞRAFIYLA, TÜRKİYE'NİN GERÇEKLİĞİNİN BİR ALAKASI YOK

Bahsettikleri Türkiye fotoğrafıyla, Türkiye'nin gerçekliğinin bir alakası yok. Türkiye, bütün dünyanın vicdanını temsil eden bir insan hakları sahiplenmesi içerisinde. 3.2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Böyle bir ülkeye teşekkür edilmesi lazımdı. Biz mülteci konusuna insani bir açıdan yaklaşıyoruz. Onlar ise insani sorumluluklarını yerine getirmiyor. Biz bütün dünyanın gözünde bu vicdani sorumluluğu temsil ediyoruz. Beklentimiz, doğru işbirliği mekanizmaları üretmelidir. Türkiye gibi bir ülke bunları yaparken, AP ve AKPM gibi kurumlar demokrasiyle sahip çıkmalıdır. Bunun yerine dışlayıcı ve ötekileştirici politikalar üretmeleri kimsenin faydasına olmaz.

BU AKPM İÇİN TARİHİ BİR HATADIR

Türkiye ile hiçbir işbirliği, dayanışma mekanizması üretilmemiştir. Özgürlük-güvenlik dengesini koruyan bir ülkeyle terörle mücadelesinde bir dayanışma üretilmesi gerekirdi. Şimdi yapılan şeyler, zor koşullardan geçen ülkemize karşı dışlayıcı bir tutum sergilendiğini gösteriyor. Bu AKPM için tarihi bir hatadır."

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