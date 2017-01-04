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AB Bakanı Ömer Çelik'ten satranç açıklaması

Bakan Çelik, "Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum" dedi.

Ajanslar | 04.01.2017 - 13:28
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AB Bakanı Ömer Çelik'ten satranç açıklaması

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Oynayanlar lanetlenmiştir" sözlerinin ardından başlayan tartışmayı, AB Bakanı Ömer Çelik CNN Türk'te katıldığı programda değerlendirdi.

SATRANCIN DİN ADINA YASAKLANMASI SON DERECE AKIL DIŞI

Çelik, "Hepimiz yeni yıl mesajları yayınlarız. Bunu Noel ile karıştırıyorlar. İnsanların elinden bunu almamak lazım, kutlamak isteyen kutlamaz. Bizde ağır kimlik problemi var. En sonunda satrancı getirdik. Ben satranç oynarım. Herkese de tavsiye ederim. Satrancın din adına yasaklanmasını da son derece akıl dışı bulurum. Bu aklın neşesidir. Aklın meydan okumasıdır. Doğu kültüründe satranca akıl ve kader aynı anda görüldüğü için son derece değer atfedilir" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik'ten satranç açıklaması İZLE

AB Bakanı Ömer Çelik'ten satranç açıklaması


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