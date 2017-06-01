AB Başkanı: İdam cezası Türkiye'yle ilişkilerin sonu olur

Türkiye idam cezasını 2004 yılında AB üyelik görüşmeleri çerçevesinde kaldırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parlamentodan idamın yeniden uygulamaya geçirilmesine yönelik bir tasarı gelmesi durumunda bunu onaylayacağını veya bu konuda referanduma gidilebileceğini söylemişti.

"İDAM CEZASI GÖRÜŞMELERİN SONU OLUR"

Almanya Berlin'de öğrencilerle Avrupa'nın geleceği hakkında konuşan Juncker, "Türkiye ile üyelik görüşmelerinin şu an durdurulması görüşünde değilim." dedi.

"TÜRKİYE AB'YE ÜYE OLACAK MI BİLMİYORUM"

Juncker, Avrupalı yetkililerin Türkiye'yi reformları uygulaması ve Avrupa'ya yaklaşmasının kendi çıkarına olduğu konusunda ikna etmesi gerektiğini söyledi. Juncker, "Türkiye bir gün (AB'ye) üye olacak mı onu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemlerde yaptığı uzun bir görüşmede idam cezasının üyelik görüşmelerinde kırmızı çizgi olduğunu söylediğini belirten Juncker, "(Erdoğan'a) Eğer idam cezasını geri getirirseniz bu işi sonlandırma zamanı demektir dedim." dedi.