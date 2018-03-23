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AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

Zeytin Dalı Harekatı'nı hala sindiremeyen Avrupa Birliği, Belçika'da yapılan zirvede yine Türkiye'yi hedef aldı. Akdeniz ve Ege'de yapılan tatbikatlar için 'yasa dışı' açıklaması yapıldı.

AA | 23.03.2018 - 06:33..
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AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bağlantılı risklerin üzerinde durulmadığı zirvede Türkiye hedef alındı. Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Akdeniz ve Ege'de yaptığımız tatbikatlardan rahatsız olan AB, Brüksel'de ağız birliği yaptı. Belçika'da yapılan zirvede, faaliyetlerimizin yasa dışı olduğu iddiasında bulundular.

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

TÜRKİYE İÇİN YASA DIŞI FAALİYET İFADESİ KULLANILDI

AB liderleri sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınıyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Belgede ayrıca Türkiye'ye "bu faaliyetlerine son verme" ve "GKRY'nin AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapıldı.

Liderler, "aralarında iki Yunan askerinin de bulunduğu AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirterek, bu konuların AB ile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine değinildi.

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

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