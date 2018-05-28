Belçika’nın başkenti Brüksel, son 10 yılda İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan ve oldukça ses getiren bir eyleme sahne oldu. Avaaz sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen eylem, Avrupa Birliği binası önünde gerçekleştirdi.

4 BİN 500 AYAKKABI AB BİNASI ÖNÜNDE

Son 10 yılda İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı kadar ayakkabı BM binasının önündeki meydana sıralandı. Ses getiren eylemin, AB Dışişleri Bakanlarının Gazze’de yaşananlarla ilgili yapacağı toplantının düzenleneceği tarihte yapılması da eylemin etkisini artıran etkenlerden biri oldu.

Meydandaki 4 bin 500 çift ayakkabı, yerel saatle sabah 8.30’dan öğlen 12.30’a kadar meydanda duracak. Avaaz, eylemin amacın "Artık eylem yapamayacak olanları temsil edebilmek" olarak açıkladı. Gazze’de yaşananlar ile ilgili olarak İsrail’e yaptırım uygulanmasını talep eden imza kampanyasına da bir haftadan kısa bir süre içinde 425 binden fazla AB vatandaşının katıldığı ifade edildi.

AB binası önünde ayakkabılı Filistin eylemi VİDEO