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AB, Erdoğan'ı tebrik etti

AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

AA | 26.06.2018 - 20:40..
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24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52,6 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde cumhurbaşkanı oldu.

ZAFER TEBRİĞİ

Seçim zaferinin ardından tebrik mesajları alan Cumhurbaşkanı ErdoğanAB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker de tebrik etti.

AB, Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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