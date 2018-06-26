AB, Erdoğan'ı tebrik etti

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52,6 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemde cumhurbaşkanı oldu.

ZAFER TEBRİĞİ

Seçim zaferinin ardından tebrik mesajları alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.