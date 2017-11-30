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AB: FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz

AB'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, FETÖ'yü terör örgütü olarak gören Türkiye ile aynı görüşte olmadıklarını belirtti.

REUTERS | 30.11.2017 - 09:51..
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AB: FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz

Gilles de Kerchove, AB'nin bu duruşunu değiştirmesi için somut kanıtlar sunulması gerektiğini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ

Kerchove "Biz bunu bir terör örgütü olarak görmüyoruz ve AB'nin yakın zamanda bu görüşünü değiştireceğini de düşünmüyorum." dedi.

SOMUT KANITLARA İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye'nin darbe girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla bazı Avrupa Birliği ülkelerinden belirli kişilerin iadesini istemesiyle ilgili de konuşan Kerchove, "İade kararı üye ülkelerin elinde, ve çoğu zaman bağımsız yargı güçlü kanıtlara ihtiyaç duyar. Bir telefon uygulaması indirmek gibi dolaylı kanıtlara değil, darbe girişimiyle bağlantılı olduklarını gösteren somut, maddi kanıtlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

AB: FETÖ'yü terör örgütü olarak görmüyoruz

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