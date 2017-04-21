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AB Genel Sekreteri'nden YSK ve AHİM yorumu

"Hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok"

21.04.2017 - 09:42
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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki referandum sonucunu geçersiz sayma hakkı bulunmadığını söyledi.

AB Genel Sekreteri'nden YSK ve AHİM yorumu

Jagland, Strazburg'da yaptığı, Alman basınında yer alan açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) taşınmasının düşünebileceğini belirtirken, "Hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok." ifadesini de ekledi.

Jagland, açıklamasında, idam cezasının Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmayacağını dile getirdi.

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