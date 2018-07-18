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AB Google'a 4,3 milyar euro ceza verdi

AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar euro para cezası verdi.

AA | 18.07.2018 - 14:05..
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Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada karar verildi.

AB’nin Google’a 4.34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesti. Google'ın söz konusu eylemleri 2011 yılından beri devam ettirdiği belirtildi.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google karar sonrası yaptığı ilk açılamada cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Şirket, kullanıcılar için daha fazla seçenek oluşturduklarını ifade etti.

AB Google'a 4,3 milyar euro ceza verdi

EK CEZA GELEBİLİR

AB Rekabet Komisyonu, Google'a Android'i kullanarak kendi ürünlerini öne çıkarmayı bırakmasını söyledi. Komisyon 90 gün içerisinde Google'nın bu işlemlere son vermemesi halinde yeni cezalar geleceğini söyledi.

90 günün ardından Google, AB'nin düzenlemelerine uymazsa çatı şirket olan Alphabet'in günlük gelirinin yüzde beşine kadar ceza ödeyeyebilir.

AB'NİN GOOGLE SORUŞTURMASI

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin onlinedaki haklarını savunan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch’ün şikayeti üzerine Android’e karşı bir soruşturma başlatmıştı.

AB Google'a 4,3 milyar euro ceza verdi

Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.

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