taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.531
USD
3,5816
EURO
3,7868
ALTIN
142,46
PETR
55,7600

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Terör propagandasından hapis cezası alan Demirtaş'la, terörist cenazesine katıldığı için vekilliği düşürülen Yüksekdağ'a, AB sahip çıktı.

23.02.2017 - 00:19
  1. Haberler
  2. Gündem
Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Eş Genel Başkanlar dahil 3 HDP'li milletvekili hakkında alınan tedbirlerin, TBMM'nin mayıs ayında aldığı bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması kararının ardından dile getirilen endişeleri daha da artırdığı belirtildi.

AB'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

AB'nin HDP'lilerin gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına da tepki gösterdiği anımsatılan açıklamada, "Demokratik yollarla seçilen tüm siyasi partilerin yasama meclisine tam ve etkin katılımı, Türkiye'nin uluslararası taahhütleri ve aday ülke statüsünün vazgeçilmez bir unsurudur." ifadeleri kullanıldı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ MESAJI

AB'nin Türkiye'de hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve parlamenter demokrasiyi zayıflatabilecek gelişmelere ilişkin endişelerini defalarca dile getirdiği ifade edilen açıklamada, AB'nin Avrupa Konseyi ile birlikte durumu yakından takip etmeye ve değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Demirtaş'a hapis cezası haberi

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Demirtaş'ın cezası suça eğilimli diye ertelenmedi haberi

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü haberi

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

Figen Yüksekdağ'ın hapis cezası onandı

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

HDP Demirtaş ve Yüksekdağ için AİHM'e başvuru yaptı haberi

Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK-FETÖ işbirliği 15 Temmuz iddianamesinde

PKK-FETÖ işbirliği 15 Temmuz iddianamesinde

1
Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

0
AB HDP'li vekiller için endişeli

AB HDP'li vekiller için endişeli

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM