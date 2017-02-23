Avrupa Birliği'nden HDP açıklaması

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Eş Genel Başkanlar dahil 3 HDP'li milletvekili hakkında alınan tedbirlerin, TBMM'nin mayıs ayında aldığı bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması kararının ardından dile getirilen endişeleri daha da artırdığı belirtildi.

AB'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

AB'nin HDP'lilerin gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına da tepki gösterdiği anımsatılan açıklamada, "Demokratik yollarla seçilen tüm siyasi partilerin yasama meclisine tam ve etkin katılımı, Türkiye'nin uluslararası taahhütleri ve aday ülke statüsünün vazgeçilmez bir unsurudur." ifadeleri kullanıldı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ MESAJI

AB'nin Türkiye'de hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve parlamenter demokrasiyi zayıflatabilecek gelişmelere ilişkin endişelerini defalarca dile getirdiği ifade edilen açıklamada, AB'nin Avrupa Konseyi ile birlikte durumu yakından takip etmeye ve değerlendirmeye devam edeceği belirtildi.