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AB ile İran yeni ödeme mekanizması kuruyor

AB ile İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor.

AA | 25.09.2018 - 11:44..
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İran Nükleer Anlaşması'na taraf ülkeler, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma oluşturulacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran Nükleer Anlaşması'na taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında bir araya geldi. Mogherini, toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında bakanların kabul ettiği ortak bildiriyi okudu.

AB ile İran yeni ödeme mekanizması kuruyor

YENİ ÇÖZÜM PLANI

Katılımcıların İran nükleer anlaşmasını "tam ve etkili" bir şekilde uygulamaya devam etme konusunda kararlı olduğu belirtilen bildiride, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve tekrar yaptırım uygulama kararının ardından "pratik çözümler" bulunması konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca katılımcıların İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirdiği konusunda mutabık kaldığı aktarılan bildiride, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının nükleer anlaşmanın temel parçası olduğu vurgulandı.

DÜNYA TİCARETİNDE UZLAŞI

Bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliğini sürdüreceği duyuruldu.

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