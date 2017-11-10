AB, İngiltere'ye iki haftalık süre tanıdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "İngiltere Aralık ayında müzakerelerin ikinci aşamasına ilerleyebilmek için pozisyonunu iki hafta içinde netleştirmeli." dedi.

Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 2 gün süren 6. turunun ardından basın toplantısı düzenledi.

3 ANA BAŞLIKTA MUTABAKAT SAĞLANMALI

Ekiplerin teknik çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Barnier, "3 ana başlık hakkında sadece yeterli, samimi ve gerçek ilerleme sağlanınca görüşmelerin ikinci aşamasına başlanabilir." diye konuştu.

Barnier, yeterli ilerleme sağlayabilmek için mali konuların kritik olduğuna işaret ederek, "Aralık ayında ikinci aşamaya ilerleyebilmek için İngiltere müzakerelerdeki pozisyonunu iki hafta içinde netleştirmeli." ifadesini kullandı.

Bakan Davis de, toplantılarda önemli konuları ele aldıklarını belirterek, "Çalışmalara devam ediyor ve uzlaşı seçeneklerini değerlendiriyoruz." dedi.

Müzakerelere esnek ve yapıcı bir biçimde yaklaşılması gerektiğini söyleyen Davis, önceliklerinin Birleşik Krallık'ın anayasal ve ekonomik bütünlüğünü korumak olduğunu vurguladı.

Davis, AB ve Birleşik Krallık arasındaki gelecekte kurulacak ilişkileri tartışmak gerektiğine dikkati çekerek, müzakerelerin yapıcı bir biçimde Aralık ayına kadar hızla devam edeceğini anlattı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında sürdürülüyor.

AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor. Taraflar, net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan 1 milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik yaratıyor.

AB liderleri, devam eden müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanmadan İngiltere'yle gelecekteki ticari ilişkileri ve geçiş süreçlerini görüşmeyi başlatmıyor.

Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.