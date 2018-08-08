taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.161
USD
5,2263
EURO
6,0634
ALTIN
203,55
PETR
74,4700

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

İsrail'i tanımayan Özgürlükleri Savunma Konseyi, Avrupa Birliği tarafından boykot edildi. AB, söz konusu kuruluş ile ilişkisini bitirdi.

AA | 08.08.2018 - 01:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

Bünyesinde yaklaşık 20 sivil toplum örgütünü bulunduran Özgürlükleri Savunma Konseyi, Netanyahu'nun baskısıyla AB'nin desteğinden mahrum kaldı. Avrupa Birliği, finansman desteğini durdurdu.

NETANYAHU İSTEDİ AB İLİŞKİYİ KESTİ

Avrupa Birliği'nin, İsrail'de faaliyet gösteren "Özgürlükleri Savunma Konseyi" isimli insan hakları kuruluşuna finansman desteğini durdurduğu ve bu kuruluş ile ilişkisini kestiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanın sarf ettiği diplomatik çabalar sonucu Avrupa Birliği, İsrail'in var olma hakkını reddeden ve dünyadaki itibarını zedeleyen kuruluşa finansal desteğini kestiğini duyurdu." denildi.

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

İSRAİL TÜM KURULUŞLARI TEHDİT ETTİ

Açıklamada, bu yapılanın "sadece başlangıç" olduğu, "İsrail devletinin meşruluğu aleyhinde faaliyet gösteren" tüm kuruluşlara karşı kararlı bir çalışma yürütüleceği ifade edildi.

"Özgürlükleri Savunma Konseyi", çatısı altında "B'Tselem", "Adalet Merkezi", "Vatandaş Hakları Derneği" ve "Alternatif Planlama Merkezi" gibi yaklaşık 20 sivil toplum örgütünü bulunduruyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

12
Japonya açıklarında deprem

Japonya açıklarında deprem

1
Cocu: İlk yarı çok iyiydik

Cocu: İlk yarı çok iyiydik

6
Şanlıurfa’da 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa’da 3 terörist yakalandı

1
Rize’de mevlit yemeğinden 33 kişi zehirlendi

Rize’de mevlit yemeğinden 33 kişi zehirlendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM