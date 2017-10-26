AB, Kavala'nın gözaltında olmasını endişe verici buldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin Soros'u olarak nitelendirilen Osman Kavala'nın gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı.

"ENDİŞELİYİZ"

Kocijancic'in açıklamasında, "İş insanı Osman Kavala’nın gözaltına alınması da masumiyet karinesi ilkesi temelinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca tutuksuz yargılama uygulanarak, büyük bir hızla çözümlenmesi gereken endişe verici davaların sonuncusu niteliğindedir." ifadelerine yer verdi.

KAVALA'NIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan gözaltındaki Osman Kavala’nın gözaltı süresinin 7 gün uzatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Soros'u olarak bilinen kişi çıktı ortaya. Bağlantıları ortaya çıktı. Kime ne yutturuyorsunuz? Taksim olaylarının arkasından da bu kişi çıktı. Dik duracağız ve gerekli hesabı soracağız." demişti.