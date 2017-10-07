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Avrupa'da kaos ihtimali

Katalonya'nın bağımsızlık referandumundan etkilenen Almanya'nın Bavyera Eyaleti de bağımsızlığa hazırlanıyor.

07.10.2017 - 08:48
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Avrupa'da kaos ihtimali

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Irak ve İspanya'dan sonra Almanya da referandum tartışmalarının odağına gelmiş durumda. Katalonya'nın bağımsızlık için referanduma gitmesi dünyada gündem olurken, Bavyera'nın şimdiden Katalonya'daki gelişmelerin etkisi altına girdiği belirtiliyor.

"AVRUPA'NIN MERKEZİNDE İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR"

AB’nin Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Katalonya’daki gerilimin Avrupa’nın merkezinde iç savaşa yol açabileceğini belirtti.

Oettinger, "Durum çok çok rahatsız edici. Avrupa'nın tam merkezinde iç savaş çıkabilir" dedi.

AB'DEN TALEP GELİRSE MÜDAHALE EDERİZ

Madrid ile Barcelona arasında en kısa sürede müzakerelerin başlaması umudunu dile getiren komiser, Avrupa Birliği'nin (AB) talep gelmesi halinde müdahale etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa'da kaos ihtimali

Avrupa'da kaos ihtimali

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