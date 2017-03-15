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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Nazi taşlamasına şoke oldum

Jean-Claude Juncker, AP'de katıldığı oturumdaki konuşmasında Türkiye'nin Nazi taşlamasına değindi.

15.03.2017 - 12:15
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AB Komisyonu Başkanı Juncker: Nazi taşlamasına şoke oldum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Almanya ile yaşanan miting krizine değinerek "Sizin şu anki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok" demişti.

AB Komisyonu Başkanı Juncker: Nazi taşlamasına şoke oldum

"ŞOKE OLDUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk siyasilerden gelen ve Almanya ile Hollanda yönetimlerinin Nazi dönemiyle kıyaslandığı açıklamalara son tepki AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AP'de katıldığı oturumdaki konuşmasında "Türkiye'nin Nazi taşlaması nedeniyle şoke oldum" dedi ve ekledi;

"Naziler ve mevcut Alman hükümeti arasında bu karşılaştırma asla kabul edilemez.."

Juncker ayrıca, Türk yetkililerin açıklamalarının Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını belirtti.

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