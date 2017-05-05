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AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit yorumu

İngilizcenin önemini kaybettiğini ifade eden Juncker, Brexit'in tamamen trajedi olduğunu söyledi.

05.05.2017 - 15:17
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İtalya'nın Floransa kentinde 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla İtalya Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen "The State of the Union" konferanslar serisinin bu yılki etkinliğinin açılışı, AB liderlerinin konuşmalarıyla başladı.

"İNGİLTERE'NİN AB'Yİ TERK ETMESİ"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, konferansın ilk gününde yaptığı konuşmada, Brexit'in hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Brexit bir trajedi, küçük bir olay değil. İngiliz dostlarımızın AB'yi terk etmesi bir trajedidir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit yorumu

"İNGİLİZCE ÖNEMİNİ KAYBEDİYOR"

Juncker, Brexit’e atıfta bulunarak, "Konuşmamı Fransızca yapacağım çünkü İngilizce önemini kaybediyor." dedi.

AB'nin İngiltere'yi "terk etmediğine", aksine İngiltere'nin AB'yi "terk etme" kararı aldığına dikkat çeken Juncker, bu kararın etkilerinin zaman içinde hissedileceğini söyledi.

İngiltere'nin Brexit kararında AB'nin bazı "zayıf" yönlerinin de etkili olduğunu dile getiren Juncker, "AB, zaman zaman gerçeklerden korktuğu için bazı hataları görmezden geldi." diye konuştu.

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